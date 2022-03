Sarah Larson n’a rien vu venir

Toutes les filles ont accueilli la nouvelle de sa séparation d’avec Georges Clooney avec des hourras. La principale intéressée est, elle, tombée de haut.

Elle est retournée à Las Vegas où elle était serveuse avant de faire la connaissance de George Clooney et a confié à la chaîne Fox que son moral était en berne car elle n'avait pas vu la séparation venir et pire, elle pensait même que Mr What Else allait la demander en mariage!