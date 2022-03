: Sarah Lopez: «J'ai perdu 5 kg» depuis la rupture

La candidate de téléréalité se remet difficilement de sa rupture avec Tom Brusse qui l'a larguée en plein direct jeudi soir.

La jeune femme a toutefois visiblement repris du poil de la bête dès dimanche, distribuant à tout va les codes promo pour des cosmétiques et des abayas. «Les nuits sont courtes, mais plus les jours passent et plus je me relève petit à petit», a-t-elle indiqué sur Insta. «Ça sera dur, même très dur mais je me relèverais. Ça sera long, car l’incompréhension me hante l’esprit. Je ne comprends pourquoi du jour au lendemain tout ce passe comme ça. Seul le temps fera oublier toutes ces interrogations. Et seule avec vous, ma famille et mes amis j’irais de l’avant», a-t-elle écrit.