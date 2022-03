Sarko chez les Simpson

Aujourd’hui, la peau jaune, le président est plongé dans le dessin animé aux répliques acerbes et ciselées et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas forcément le beau rôle!

Dans cette parodie, Nicolas Sarkozy reprend le rôle de Monty Burns, milliardaire et propriétaire de la centrale nucléaire. Toute ressemblance avec les amitiés du président français serait sans doute fortuite.

Et même dans un dessin animé, de quoi parle Sarkozy ? De ses grands remèdes pour augmenter le pouvoir d’achat des habitants de Springfield et de sa femme bien sûr! Pas forcément du goût d’Homer et de ses comparses qui préparent la révolution. Un pavé de mai 1968? Pourquoi pas!