Sarkozy: anniversaire discret dans une France déçue

Désenchantement général, impopularité record et peur du lendemain sont les ingrédients du premier anniversaire de Nicolas Sarkozy à la tête de l'État français.

Le président, qui dit détester les commémorations, a tout de même organisé un dîner privé avec ministres et leurs conjoints à Paris, pour "simplement marquer le coup" de sa victoire, le 6 mai 2007, selon un de ses conseillers. Dans la discrétion. Car plus que jamais, l'heure n'est plus au triomphalisme. L'homme élu avec 53% des voix il y a un an semble loin à présent.

Jour après jour, les sondages sont exécrables - le plus sévère lui donnant seulement 32 % de Français le soutenant -, les "couacs" et les frictions se sont multipliés au sein de son gouvernement, la croissance s'affaisse et les prix grimpent, alimentant la morosité des Français.

M. Sarkozy a perdu la confiance d'une opinion d'abord séduite, puis agacée et désormais très critique sur sa manière de gouverner jugée brouillonne et l'absence de résultats sur une de ses promesses phares, celle d'augmenter le pouvoir d'achat.

Ses adversaires tirent à boulets rouges sur le chef de l'État, "Monsieur plus pour les plus riches", et son bilan après "un an d'illusion, un an de régression".

Les proches du président mettent le désamour actuel des Français sur le compte d'une "impatience" ne remettant pas en cause la poursuite des réformes, malgré une conjoncture économique internationale défavorable.