Affaire Julie Gayet – Sarkozy aurait-il une taupe à l’Elysée?

Affaire Julie Gayet : Sarkozy aurait-il une taupe à l’Élysée?

Une photo de Julie Gayet et François Hollande à l'Elysée a récemment été dévoilée dans la presse française. Le Canard Enchaîné en saurait plus sur le profil de la taupe.

La montre de Julie Gayet a parlé. Selon le Canard Enchaîné, les enquêteurs, qui veulent en savoir plus sur l'image volée de l'actrice française et du président François Hollande dans les jardins de l’Élysée, auraient déterminé le jour et l'heure de la prise de vue. Il s'agirait d'un dimanche du mois de septembre. Une information qu'aurait corroborée Julie Gayet, reconnaissant avoir porté ces vêtements. À l’Élysée, on est convaincu depuis le début que cette photo a été faite depuis l'intérieur du sérail. Une théorie qui pourrait tenir la route, au vu des autres révélations du Canard Enchaîné. L'image aurait ainsi été inversée pour brouiller les pistes quant au lieu de sa prise de vue. Sans duper les fins limiers.