Affaire Bettencourt : Sarkozy brisera le silence lundi

Le président français Nicolas Sarkozy va tenter de reprendre la main lundi soir à la télévision où il cherchera à circonscrire l'incendie autour du scandale polico-fiscal Bettencourt.

Interrogé une heure sur France 2, M. Sarkozy entend surtout parler, selon son entourage, des «problèmes réels des Français», à savoir la crise économique, les mesures de rigueur pour réduire les déficits publics et la réforme des retraites, projet phare de la fin de son quinquennat et sur la réussite duquel il veut baser une nouvelle candidature en 2012.

Eric Woerth est critiqué pour des «conflit d'intérêts», car non seulement il était trésorier de l'UMP à cette époque mais son épouse Florence gérait une partie de la fortune de Mme Bettencourt. Et des enregistrements clandestins de conversation entre Mme Bettencourt et ses conseillers suggèrent des opérations d'évasion fiscale vers la Suisse et laissent entendre que Florence Woerth a été embauchée à la demande de son mari.