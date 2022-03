Relations franco-suisses : Sarkozy débarque en Suisse et tout s’arrange...

Avant d'ouvrir ensemble la 40e édition du Forum économique mondial (WEF), la présidente de la Confédération helvétique et le président français se sont entretenus à Davos.

Nicolas Sarkozy a rappelé à Davos les «très bonnes relations de voisinage» entre la France et la Suisse.

Le chef de l'État français a dit vouloir travailler dans un rapport de confiance avec la Suisse, selon Berne. Pour la première rencontre à un tel niveau depuis plus de deux ans, Nicolas Sarkozy a répété à plusieurs reprises qu'il aimait la Suisse, a indiqué Christophe Hans, porte-parole du Département fédéral de l'économie (DFE).

Il a rappelé les «très bonnes relations de voisinage» entre les deux pays, avec plus de 180 000 Français qui résident en Suisse et plus de 100 000 frontaliers qui y travaillent.