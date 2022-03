Sarkozy est resté scotché à «Thierry la Fronde»

Le président de France Télévisions n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour qualifier les références télévisuelles du président français.

«Sarkozy prétend tout connaître des programmes télé mais sa seule référence c'est "Thierry la Fronde" et Jacques Chancel. C'est grave d'être autant en décalage avec le pays. La vérité, c'est qu'il n'a pas le temps de regarder la télé et qu'il écoute ce que veulent bien lui raconter ceux qui sont en cour à l'Elysée. Chirac, au moins, se plantait devant son poste et savait de quoi il parlait!»