En France: Nicolas Sarkozy et Carla Bruni perquisitionnés et auditionnés

Cette audition et cette perquisition font suite l'information judiciaire sur la rétractation des accusations de financement libyen de sa présidentielle 2007 formulées par l'intermédiaire franco-libanais Ziad Takieddine, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Sa femme, Carla Bruni-Sarkozy, a été entendue comme témoin simple, d'après cette source. Le couple Sarkozy est arrivé discrètement à l'Oclciff (Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales), à Nanterre, mardi matin. L'ex-chef de l'Etat y a été entendu sous le régime de l'audition libre, dite aussi suspect libre, un statut qui permet d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la mettre en garde à vue.

Au moins huit personnes impliquées

La perquisition était toujours en cours vers 16 heures, selon ces journalistes. Selon l'analyse de ses déclarations et des éléments à charge et à décharge, M. Sarkozy pourrait être mis hors de cause, mais il pourrait aussi se voir remettre une convocation en vue d'une mise en examen.