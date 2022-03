Polémique sur les Roms : Sarkozy et Merkel fument le calumet de la paix

Le président français et la chancelière allemande ont souhaité mettre un point final lundi à New York à la polémique qui a agité le couple franco-allemand la semaine dernière autour de la question rom.

À l'issue d'un entretien bilatéral programmé en marge de l'ouverture du sommet de l'ONU sur les objectifs de développement du millénaire (OMD), l'Elysée a fait savoir que M. Sarkozy et Mme Merkel avaient été «surpris par la polémique médiatique dérisoire et sans fondement» qui a suivi le Conseil européen de Bruxelles du 16 septembre.

Lors de la conférence de presse clôturant ce sommet, le président français avait publiquement affirmé que la chancelière allemande soutenait sa politique d'expulsion des Roms, très critiquée en Europe. Il s'était même cru autorisé à annoncer que Mme Merkel allait à son tour procéder dans les semaines à venir à des «évacuations de camps». Il s'est attiré un démenti immédiat et cinglant de Berlin, avant que le chef de la diplomatie allemande Guido Westerwelle n'évoque qu'un simple «malentendu».

Avec Carla et Louis

La rencontre bilatérale de lundi au siège de l'ONU à New York s'est déroulée formellement «sur proposition allemande» mais répondait à «la volonté commune» des deux dirigeants, a assuré l'Elysée. Pour cet entretien d'une quarantaine de minutes dont les premiers instants ont été obligeamment filmés par la presse, Nicolas Sarkozy était accompagné de son épouse Carla Bruni-Sarkozy, que Mme Merkel a invitée à Berlin en tant qu'ambassadrice du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, et de son fils cadet Louis.