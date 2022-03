Sarkozy fait le choix d'un second EPR

Le président français a justifié jeudi sa décision de construire un deuxième réacteur nucléaire de troisième génération par la flambée des prix du pétrole et du gaz.

"Il faudra qu'on prenne la décision d'implantation d'ici à 2009, et il faudrait que le première pierre soit posée en 2011", a-t-il indiqué. "L'ère du pétrole bon marché, c'est fini. Le nucléaire est plus que jamais une industrie d'avenir et une énergie indispensable", a justifié Nicolas Sarkozy. "Chaque EPR fait économiser 2 milliards de m3 de gaz par an quand il remplace une centrale à gaz et onze millions de tonnes de CO2 (de rejets de CO2, ndlr) par an quand il remplace une centrale à charbon", a-t-il insisté.