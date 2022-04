Présidentielle française : Sarkozy: «J’ai posé mes conditions. Je veux choisir le Premier ministre»

Selon Le Monde, Nicolas Sarkozy serait prêt à soutenir officiellement Emmanuel Macron, au détriment de la candidate de son propre parti, Valérie Pécresse.

Selon Le Monde, l’ancien président songerait à rouler pour le président-candidat, moyennant quelques contreparties. «J’ai posé mes conditions à Macron (…) Je veux choisir le Premier ministre et je veux un groupe de 50 députés», aurait annoncé Nicolas Sarkozy à un élu LR. La rumeur circule depuis plusieurs jours déjà, et inquiète fortement les militants du parti. «J’ai tous ses livres, et si jamais il demande à voter Macron, il me décevra beaucoup», confiait une fan de Sarkozy à RTL la semaine dernière. «À mon avis si c’est ça, c’est qu’il y a un deal dessous», estimait un autre militant LR.