Sarkozy joue au père Noël en Moselle

Le président français a annoncé jeudi des investissements à hauteur de 20,5 millions d'euros et la création d'une centaine d'emplois en Moselle, lors de sa visite surprise à Gandrange.

Ces informations ont été communiquées à la presse au moyen de textos par des élus PS, alors que se poursuivait la rencontre entre le président, les élus locaux, les représentants des syndicats et la direction de l'aciérie ArcelorMittal.

Selon la même source, sur les 20,5 millions d'euros d'investissements annoncés, 16 millions d'euros seraient consacrés à la fabrication de portes coupe-feu, avec 66 créations d'emplois, à Yutz, et à la création d'ici 2010 d'un atelier de coupe et de cintrage (33 emplois), et 4,5 millions d'euros seraient investis sur le train à billettes.