Sarkozy, le «liquidateur»

Sur France Inter, lundi, le député socialiste Pierre Moscovici n’y a pas été de main morte en qualifiant le président français de «liquidateur d'une certaine forme de conception de la République».

Selon l'ancien ministre, «il y a eu trop de réformes, elles ont été mal pensées, on n'a pas la vision, et en plus on a plutôt cassé le modèle social qu'on a cherché à réparer la France ou à redonner confiance».