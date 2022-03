Partenariat stratégique : Sarkozy rend hommage à Medvedev, «défenseur des droits de l’homme»

Le président français a célébré mardi soir l'attachement de son homologue russe Dmitri Medvedev à «l'État de droit» et à «la défense des droits de l'homme».

«La culture russe, la langue russe, le peuple russe ont besoin de la liberté. Cette liberté et cette modernité, vous êtes en train de la leur rendre et de la construire», a insisté le chef de l'État français.

Un collectif d'ONG et de défenseurs des droits de l'homme russes et occidentaux, parmi lesquels Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH), Human Rights Watch et l'organisation russe Memorial, a dénoncé à l'occasion de la visite de M. Medvedev à Paris, les violations des libertés pratiquées en Russie.