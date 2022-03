Sarkozy s'énerve sur un technicien de France 3

Dans une vidéo filmée en «off», le président français s’énerve contre un technicien de la chaîne publique avant son interview sur la présidence française de l’Union européenne.

Le film, d’une durée de 7 minutes, a été obtenu par le site Rue89.com. On y voit le Président se préparer et se maquiller. Ce dernier n’est visiblement pas content quand un technicien son ne lui dit pas «bonjour»: «Quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même, ou alors on n’est pas dans le service public. C’est incroyable(…) et grave (…) ça va changer», ajoute-t-il.