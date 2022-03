Sarkozy se fâche tout rouge

Le président est «très remonté» contre la paralysie mardi de la gare Saint-Lazare: une grève spontanée à la suite de l’agression d’un chauffeur a empêché la mise en place du service minimum.

Mesure «exceptionnelle», la gare Saint-Lazare a été évacuée et fermée au public. La loi sur le service minimum dans les transports terrestres, promesse de campagne du candidat Nicolas Sarkozy et votée dès l'été 2007, est censée empêcher cette situation en imposant une concertation préalable entre syndicats et direction avant toute grève et une déclaration individuelle de chaque participant 48 heures avant le début d'un mouvement, ce qui permet d'annoncer à l'avance un plan de transports aux voyageurs. Or mardi, les cheminots du secteur Saint-Lazare ont spontanément cessé le travail après l'agression, en appliquant leur «droit de retrait», empêchant cette mécanique.