Sarkozy tente de rassurer la France

Nicolas Sarkozy a multiplié jeudi les gestes pour répondre à l’inquiétude des Français.

Le chef de l’État français, interrogé à l’Elysée par trois chaînes de télévision (TF1, France 2 et M6) et une radio (RTL), a redit sa détermination à poursuivre les réformes «au même rythme» et défendu son pari d’une relance économique par l’investissement.