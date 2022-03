Sarkozy touche le fond

Englué dans les difficultés, de l'interminable crise antillaise à l'affaire Pérol, le président français s'est installé dans l'impopularité mais reste, malgré les critiques, sûr de sa méthode.

Depuis un mois, les sondages se suivent et se ressemblent tous. La cote de confiance du président y dégringole au point de flirter avec l'étiage atteint il y a un an lorsque les Français lui reprochaient amèrement sa période «bling bling». Dernières études: moins 7 points dans le baromètre Ifop pour le Journal du Dimanche à 37% de satisfaits, et moins 6 dans celui réalisé par BVA pour Orange, L'Express et France-Inter à 41% de satisfaits.