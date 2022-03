France : Sarkozy victime d'un «Google bombing»

Des malins ont à nouveau trouvé la parade pour se moquer de Sarkozy: en tapant une insulte précise sur Google ont tombe sur la page Facebook du président.

Relevant plus de la mauvaise blague que du piratage, ce phénomène nécessite l'action conjuguée de sites Internet et d'internautes: plus ils sont nombreux à associer le mot-clé et l'adresse choisis, et plus le système d'exploitation de Google fait remonter cette référence dans la hiérarchie de ses résultats.