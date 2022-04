À Los Angeles: Sasha Obama serait en couple avec le fils d’un acteur

Le 19 avril, Michelle Obama confiait à Ellen DeGeneres que ses deux filles – Malia, 23 ans et scénariste pour Prime Video, et Sasha, 20 ans, dont le véritable prénom est Natasha – invitaient leur petit ami à la maison. Et si l’on connaissait déjà le nom du chéri de l’aînée, qui est en couple depuis 2017 avec Rory Farquharson, on ignorait encore avec qui la cadette sortait.