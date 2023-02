Interdictions: S’asseoir par terre à Venise peut vous coûter cher

À Venise, les touristes doivent respecter un certains nombres de règles, au risque de devoir payer des amendes plus ou moins salées.

Alors que se bécoter en public est non seulement autorisé, mais même obligatoire dans certains coins d’Italie, avoir des relations sexuelles hors mariage peut mener tout droit en prison en Indonésie. Mais il n’y a pas que les câlins qui peuvent vous faire passer à la caisse; certaines activités qui font partie de notre quotidien peuvent vite chiffrer à l’étranger.

Interdiction de mâcher du chewing-gum à Singapour

Pour beaucoup, acheter une bouteille d’eau, quelque chose à grignoter et un paquet de chewing-gum fait partie des petites habitudes avant de prendre l’avion. Mieux vaut toutefois mettre une croix sur le chewing-gum si vous vous envolez pour Singapour. Ce dernier y est en effet interdit depuis 1992.

Comme pour l’amende pour pollution environnementale, lors de la première infraction, il vous en coûtera entre 500 et 1000 dollars. Par le biais de cette réglementation, le gouvernement veut lutter contre la pollution des rues et des transports publics. Une interdiction qui, au vu de la propreté nickel de la ville, semble porter ses fruits.

Gare aux cigarettes électroniques en Thaïlande!

C’est notamment le cas en Thaïlande, où les cigarettes électroniques en tous genres sont interdites depuis 2014. Dans le pire des cas, vous risquez même une peine d’emprisonnement si vous vapotez en public. Mieux vaut donc ne pas emporter ses cigarettes électroniques si vous vous rendez en Thaïlande, mais aussi dans de nombreux autres pays asiatiques, au Proche-Orient et en Amérique du Sud.

Venise, la ville des amendes en tous genres

Balade romantique en gondole, ponts pittoresques et dolce vita: Venise est l’attraction touristique par excellence. Mais la ville en a peu à peu assez du tourisme de masse.

Pour pouvoir admirer la beauté de Venise, il faudra observer un certain nombre de règles.

Après l’interdiction des grands navires de croisière dans le centre, Venise va mettre en place, dès cet été, une taxe d’accès pour les voyageurs ne passant pas au moins une nuit dans la cité. Une fois à destination, il faudra observer un certain nombre de règles, sans quoi il pourra vous en coûter de 25 à 500 euros.

À Venise, il est notamment interdit de s’asseoir par terre, sur les ponts ou sur les marches pour manger ou boire ou de déambuler dans les rues de la ville en maillot de bain ou torse nu. Il est également possible d’écoper d’une amende si vous nourrissez les pigeons et les mouettes, si vous vous baignez ou plongez dans les canaux et si vous circulez à vélo, même poussé à la main, dans la plupart des endroits.