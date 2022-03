Ouverture d'un nouveau magasin : Saturn voudrait devenir la référence high-tech

LUXEMBOURG - Après Belval, Saturn ouvre son second magasin au Grand-Duché, près de la gare de Luxembourg.

«Ici, nous mettrons d'autres produits en avant, un peu plus haut de gamme». Et plus germanophones aussi, l'affichage est bilingue et l'offre multimédia puise en France et en Allemagne. Le magasin emploie environ 70 salariés.