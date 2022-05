Au Luxembourg : Saucisses, paddle et farniente à Esch-sur-Sûre

ESCH-SUR-SÛRE – Si le mercure a flirté avec les 30°C, ce dimanche au Grand-Duché, ce n'était pas pour autant la toute grosse affluence, sur les plages du lac de la Haute-Sûre, à Lultzhausen.

Une petite centaine de jeunes, pour la plupart, ont profité du lieu dimanche, entre saucisses grillées, boissons fraîches et baignades.

«Il y a souvent bien plus de monde en juillet», disait Mike, venu de Soleuvre. Une petite centaine de jeunes, pour la plupart, ont profité du lieu, entre saucisses grillées, boissons fraîches et baignades. «C'est un peu la mer au Luxembourg», glisse Sandrina, venue de Pétange avec sa bande d'amis et son petit chien, Moli.