Saurez-vous reconnaître qui est ce célèbre poisson «nouvelle version»?

L’apparence de Polochon est très différente entre le dessin animé et le film en prise de vues réelles.

Le 26 avril 2023, Disney a mis en ligne plusieurs affiches montrant les différents personnages du film et celle consacrée au petit poisson, meilleur ami d’Ariel, a fait se lever quelques sourcils. Il faut dire que la ressemblance entre l’animal de 1989 et celui de 2023 n’est pas flagrante. Et de nombreux twittos ont fait part de leur étonnement, pour ne pas dire leur colère.