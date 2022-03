Tradition en Belgique : «Sauvage» a défilé en pleine polémique

Un personnage accusé de véhiculer des clichés racistes a défilé dimanche à Ath, en Belgique. Des associations demandaient à modifier l'événement traditionnel.

Le «Sauvage», personnage de carnaval grimé en noir, des chaînes autour des poignets, censé faire peur aux enfants, a défilé dimanche à la ducasse d'Ath en Belgique, en pleine polémique avec un collectif l'accusant de véhiculer «racisme et négrophobie». Ce collectif antiraciste, baptisé Bruxelles Panthères, a lancé une pétition début août contre cette pratique, assimilée au «Black face» et dénoncée comme «un vestige de la mise en esclavage». Il a interpellé l'Unesco qui s'est mêlée à la controverse, dans un courriel envoyé vendredi à Bruxelles Panthères.

La ducasse d'Ath, en Wallonie, existe depuis le XVIe siècle et rassemble des dizaines de milliers de personnes le dernier week-end d'août, avec comme point d'orgue le cortège du dimanche dont le Sauvage est la vedette. La procession a été inscrite par l'Unesco en 2008 au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité, intégrée à «l’élément "Géants et dragons processionnels de Belgique et de France"», selon l'organisation onusienne basée à Paris. À ce titre, elle doit se conformer à des principes, écrit Ernesto Ottone R., sous-directeur général pour la Culture à l'Unesco.