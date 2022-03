Justice aux Etats-Unis – Sauvé, recondamné puis exécuté en 24h

Justice aux États-Unis : Sauvé, recondamné puis exécuté en 24h

L'exécution d'un suprémaciste blanc ayant tenté de tuer le roi du porno Larry Flynt a été finalement réalisée mercredi matin. La veille, sa condamnation avait pourtant été annulée.

L'exécution a été repoussée de six heures en raison d'appels jusque devant la Cour suprême des États-Unis.

Franklin, qui se disait en guerre contre les Juifs, les Noirs et les couples mixtes, avait été condamné à mort en 1977 pour avoir tiré sur le parking d'une synagogue, faisant un mort et deux blessés dans le Missouri. Mais il avait aussi été reconnu coupable pour le meurtre de deux Noirs dans l'Utah, d'un couple mixte au Wisconsin et d'un attentat contre une synagogue du Tennessee.