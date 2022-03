Appartement en flammes : Sauvée d'une mort certaine par son petit ami

«Le moindre mouvement aurait pu être fatal». Une étudiante a été sauvée des flammes en sortant par la fenêtre au neuvième étage d'un immeuble de Moscou. La vidéo est impressionnante.

Nul ne sait si leur idylle perdurera pendant des années, mais Irina Yerpuleva, 18 ans, se souviendra probablement toujours de Timur Zakirov comme celui à qui elle doit la vie. Le jeune homme de 20 ans a sauvé sa petite amie d'une mort certaine, alors que l'appartement où elle se trouvait était ravagé par les flammes. Filmée, la scène s'est déroulée à Moscou, samedi. Sur les images, la jeune étudiante sort par la fenêtre, les pieds dans le vide, avant d'être réceptionnée à l'étage en dessous par Timur et son ami Adel, 20 ans.

Si Irina peut témoigner de cette incroyable péripétie, c'est aussi parce que Timur et son ami ont, eux mêmes, réussi à s'extirper des flammes pour descendre du neuvième au huitième étage... en toquant à la fenêtre de l'appartement d'en dessous après quelques acrobaties. Heureusement pour eux, le propriétaire était présent. «Je n'imagine même pas les conséquences s'il avait été absent», glisse Adel. «À un moment, j'ai cru que nous devrions sauter. J'aurais préféré ça que de mourir brûlé».

Brûlé, Timur l'a tout de même été, et le jeune homme a dû être hospitalisé. Un autre de leur amis, qui a décidé d'affronter les flammes en sortant par la porte a, lui, été très gravement blessé. Quant à Adel et Irina, leur état n'a pas nécessité d’hospitalisation, les deux souffrant respectivement de brûlures légères au niveau de la main et de contusions ainsi que d'une intoxication au monoxyde de carbone.