Aux États-Unis : Sauvées du froid, 700 chauves-souris relâchées sous un pont du Texas

Frappées par la vague de froid aux États-Unis, près de 700 chauves-souris ont retrouvé leur habitat mercredi soir à Houston, après six jours au chaud et, pour certaines, de soins intensifs.

Pesant 13 grammes en moyenne et longues de 10 à 12 centimètres, elles «sont minuscules, ont peu de graisse corporelle et ne peuvent pas survivre longtemps quand elles gisent au sol exposées à des températures glaciales», a-t-elle expliqué sur sa page Facebook. Des bénévoles ont aidé à les recueillir et plus de 1 500 chauves-souris ont été prises en charge par l'association au cours du week-end, soit dans son refuge, soit dans le grenier de sa directrice Mary Warwick.