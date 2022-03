Drame : Sauvera-t-elle le tyran?

«Une Exécution ordinaire», de Marc Dugain, devrait révéler Edouard Baer comme bien plus que l'amuseur bobo qu'est sa réputation. Dans un registre dramatique, il joue le rôle de Vassili, physicien désabusé qui ne survit que grâce à l’amour qui le lie à sa femme. Cette dernière (Marina Hands), une jeune médecin urologue et magnétiseur qui pratique dans un hôpital de la banlieue de Moscou, cherche désespérément à tomber enceinte de lui.

À son grand effroi, elle est appelée secrètement à soigner Staline (André Dussolier), malade, au seuil de la mort, et qui vient de se débarrasser de son médecin personnel. Le dictateur s’insinue dans le couple et installe avec la jeune femme une relation où se mêlent confidences et manipulation. Tour à tour amical et pervers, le monstre livre son art de la terreur comme on ne l’a jamais vu.