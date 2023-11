Guerre Hamas-Israël: «Arrêtez cette machine à détruire, sauvez-nous!»

«Si le Hezbollah décide de se joindre à la guerre il ferait l'erreur de sa vie», a déclaré lors d'un discours M. Netanyahu, alors que la zone frontalière entre Israël et le Liban est le théâtre d'échanges de tirs quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah et ses alliés, depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre.