258 faons ont été sauvés au Luxembourg

Ce mardi, le ministre de l'Agriculture Claude Haagen (LSAP), les responsables de l'asbl «Sauvons Bambi Luxembourg» et les six communes partenaires Garnich, Steinfort, Habscht, Koerich, Saeul et Beckerich ont tiré un bilan positif du projet pilote lancé en avril 2023.

L'objectif principal du projet était d'aider les agriculteurs à protéger les jeunes faons des faucheuses, étant donné que la saison de fauche coïncide avec la période dite de mise bas, pendant laquelle les chevreuils mettent bas. Depuis le lancement de cette campagne au printemps 2023, l'association a sauvé 258 faons au Grand-Duché, dont 77, soit 30%, sur le territoire des six communes pilotes participantes. Lors des opérations de sauvetage de la faune, les pilotes de drones bénévoles de l'association ont pu travailler en collaboration avec les agriculteurs, les chasseurs et les responsables communaux.

Projet étendu à d'autres communes

Un problème récurrent pendant la saison des moissons est que les jeunes faons se figent instinctivement et se cachent dans les hautes herbes lorsque les moissonneuses-batteuses s'approchent d'eux. Pour les sauver, les faons sont localisés et évacués à l'aide de drones équipés de caméras thermiques avant que les machines agricoles ne fassent leur travail. Après la fauche, les faons sont relâchés dans leur région d'origine.

«Le nombre de faons sauvés dépasse nos attentes, et ce programme d’aide a été sollicité par de nombreux agriculteurs, bien au-delà des territoires des six communes participant au projet pilote. Il est évident que cette initiative a le potentiel d’être étendue à d’autres communes rurales qui ont déjà signalé leur intérêt. L’initiative «Sauvons Bambi» protège à la fois la vie des faons et les intérêts de nos agriculteurs qui peuvent ainsi faucher avec plus de sérénité», a souligné le ministre de l’Agriculture Claude Haagen.