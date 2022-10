Conseils pratiques: Savez-vous à quoi servent les différents bacs de votre lave-linge?

Savez-vous dans quel compartiment du lave-linge mettre la lessive et dans lequel mettre l’adoucissant? imago images/djedzura

Bien que faire des lessives fasse partie des tâches courantes, un grand nombre de personnes ignorent manifestement à quoi servent les trois bacs dans lesquels on verse la lessive et l’adoucissant. C’est notamment le cas de l’animateur radio britannique Roman Kemp qui a avoué sur Twitter n’avoir aucune idée, à 29 ans, de ce qu’il fallait mettre dans chaque compartiment.

Le tweet de l’animateur radio a récolté plus de 51 000 likes et des milliers de personnes lui ont répondu. La plupart d’entre elles sont comme Roman et versent, elles aussi, la lessive et l’assouplissant au hasard dans l’un des compartiments ou, dans le doute, les répartissent dans les trois.

«J’ai toujours mis de la lessive et de l’assouplissant dans les trois bacs. Histoire d’être sûre», tweete une utilisatrice. Une autre ajoute: «Je viens juste d’apprendre que cela faisait 30 ans que je versais l’adoucissant dans le mauvais compartiment…»

L’ordre des compartiments varie

Pour compliquer le tout, les fabricants de lave-linge ne mettent pas toujours les compartiments dans le même ordre. Ainsi, le bac à lessive se trouve tantôt à droite, tantôt à gauche. Le fait que l’un des compartiments soit destiné au prélavage est quelque chose qu’un grand nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices ignorent de toute façon.

Faire la lessive fait partie des tâches ménagères courantes. Pour autant, l’animateur radio ne semble pas être le seul à ignorer à quoi servent les différents compartiments du lave-linge, comme en témoignent les différents tweets des internautes. Unsplash/Planetcare

Pourtant, chaque compartiment a une fonction bien précise et est destiné à recevoir un produit spécifique. «Il y a normalement trois compartiments: un pour le prélavage, un deuxième pour la lessive et un dernier pour l’adoucissant. Si ces produits entrent en contact avec le linge au mauvais moment, ils ne remplissent pas correctement leur fonction – ce qui rend les vêtements rêches et les abîme», explique Laura de Barra sur Twitter, experte en nettoyage et auteure d’un ouvrage à ce sujet.

«Ne vont-ils pas tous en même temps dans la machine?»

Certains utilisateurs de Twitter sont sceptiques quant à la différence que cela pourrait faire. «Ces produits ne vont-ils pas tous en même temps dans la machine?» demande un utilisateur perplexe.

Laura explique que non. «Le produit de prélavage est plus concentré en agents tensioactifs et doit donc être utilisé en premier pour permettre un rinçage suffisant. L’adoucissant, en revanche, est fait pour qu’une partie reste dans les vêtements; il suffit, par conséquent, de l’ajouter à la dernière eau de rinçage. La lessive doit entrer en action entre les deux, sinon il ne restera pas assez de temps pour la rincer.

C’est quoi, les tensioactifs? Les tensioactifs entrent dans la composition de la plupart des détergents. Ils réduisent la tension superficielle de l’eau, lui permettant de mieux pénétrer au cœur des fibres du linge. Cela permet aux tensioactifs d’éliminer les taches particulièrement tenaces.

Si seulement tout était toujours aussi facile: sur cette machine, la fonction des bacs est clairement indiquée sur le compartiment. En général, on ne trouve que des chiffres ou des symboles sur les bacs. imago images/wattanaphob

Le moyen le plus simple de savoir ce qu’il faut mettre dans un compartiment est encore de se référer au mode d’emploi du lave-linge. À défaut de lire la notice, la règle est la suivante: I (ou 1) correspond au prélavage, II (ou 2) à la lessive et la fleur est le bac pour l’adoucissant. C’est aussi simple que ça!