5 faits étonnants: Savez-vous où l'on trouve le plus grand nombre de roux?

Les roux ne représentent qu’1 à 2% de la population mondiale. Lindsay Lohan compte sans doute parmi les plus connus. IMAGO IMAGES/DJAMILLA ROSA COCHR

Les roux ne représentent qu’1 à 2% de la population mondiale, une majorité (13%) se trouvant en Écosse, en Irlande et au Pays de Galles.

On attribuait jadis aux roux toutes sortes de traits de caractères. Ils avaient notamment la réputation d’être sulfureux, rebelles et dangereux et, à une certaine époque, les femmes rousses étaient traitées de sorcière et pourchassées. Aujourd’hui, tout le monde sait que les traits de caractère d’une personne ne sont évidemment pas liés à sa couleur de cheveux. Pour autant, les cheveux roux continuent de fasciner. En effet, les rouquins ne sortent pas seulement visuellement du lot, mais fonctionnent aussi différemment à certains égards.

Une mutation génétique est en cause

Mais d’où vient la couleur rousse? Il s’agit d’un trait génétique récessif, c’est-à-dire qu’il est hérité génétiquement des deux parents. Il est en fait causé par une série de mutations du gène récepteur de la mélanocortine 1 (MC1R), situé sur le chromosome 16. Ce récepteur est en partie responsable de la pigmentation de la peau et peut, s’il subit des mutations, faire en sorte que la personne aura les cheveux roux. Les parents ne sont d’ailleurs, eux-mêmes, pas nécessairement roux, la prédisposition à être roux pouvant être cachée.

Un enfant peut être roux, même si aucun de ses parents n’a les cheveux roux. GETTY IMAGES

Les roux ont le moins de cheveux

Le fait que les roux aient souvent une abondante chevelure est trompeur. Car, s’ils ont généralement des cheveux plus épais, ils ne comptent en moyenne que 90’000 cheveux, contre 100’000 pour les personnes aux cheveux bruns ou noirs et 120’000 pour les blonds. Les cheveux des personnes rousses ont d’ailleurs tendance à devenir gris ou blancs plus tardivement que ceux des blonds ou des bruns.

Le prince Harry est l’un des roux les plus célèbres. Sa mère, la princesse Diana, avait les cheveux blonds vénitiens. AFP

Une combinaison rare

La plupart des roux ont les yeux verts ou marrons. La combinaison cheveux roux/yeux bleus est, quant à elle beaucoup plus rare, les yeux bleus étant un trait récessif impliquant d’avoir hérité du gène des deux parents.

Yeux bleus/cheveux roux est globalement la combinaison la plus rare. PEXELS/MONSTERA

Réactions plus fortes et plus faibles

Les roux sont non seulement différents sur le plan physique, ils présentent aussi d’autres différences. Vu qu’ils ont la peau plus claire, ils sont beaucoup plus sensibles aux coups de soleil et plus susceptibles de développer un cancer de la peau. Des études ont par ailleurs montré que les personnes aux cheveux roux sont plus sensibles à la chaleur et au froid, alors qu’elles réagissent moins aux stimuli mécaniques tels que la pression ou les piqûres que les personnes aux cheveux d’une autre couleur.

Les roux seraient également moins sensibles à l’acidité. D’autres recherches ont montré que les personnes rousses réagissent moins bien à certains analgésiques et nécessitent une dose plus élevée pour ne plus ressentir la douleur. Pour d’autres médicaments, c’est l’effet inverse qui se produit: une faible quantité leur est largement suffisant.

L’actrice Nicole Kidman a la rare particularité d’avoir les yeux bleus et les cheveux roux. IMAGO IMAGES/RUNWAY MANHATTAN

Les roux sont loin d’être en voie d’extinction

On entend régulièrement dire que les roux sont en voie d’extinction. Même s’ils représentent une minorité, il est peu probable qu’ils soient amenés à disparaître de sitôt. En effet, comme mentionné plus haut, le gène du roux peut resté caché sur des générations et est donc beaucoup plus répandu qu’il n’y paraît.

