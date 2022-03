Antimafia en Italie : Saviano raconte en BD les menaces qu'il subit

Roberto Saviano, célèbre auteur antimafia, présente son quotidien perturbé par les menaces des gangs. Il sait qu’il peut mourir à tout moment.

Depuis l’immense succès de son livre «Gomorra», en 2006, Roberto Saviano est menacé. Pour avoir décrit avec une grande précision et dénoncé les rouages du système mafieux italien, l’auteur est la cible des clans. Il vit depuis sous protection policière permanente, imposée un jour après des menaces concrètes. «Ils m’ont dit que ça durerait au maximum deux semaines et que je rentrerai chez moi. C’était il y a plus de quinze ans. (…) Je ne suis plus rentré chez moi», témoigne l’auteur.