Procès en Italie : Saviano raconte sa vie sous la menace de la mafia

Une vie hantée par la peur et sous protection policière permanente. Depuis qu'il a publié «Gomorra», le journaliste-écrivain Roberto Saviano est sans cesse menacé par la mafia locale. Il se confie.

Roberto Saviano, qui s'est rendu célèbre en 2006 avec «Gomorra» («Gomorra, dans l'empire de la camorra», selon le titre français), son premier roman qui décrit les milieux mafieux de Naples et de la Campanie et qui a été à l'origine du film du même nom, comparaît en tant que témoin et partie civile dans un procès contre deux chefs de la mafia napolitaine, accusés de l'avoir menacé.