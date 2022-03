Place financière : Saxo Bank confiant dans le pays

LUXEMBOURG - La banque d’investissement en ligne ne s’installera pas au Luxembourg, comme cela avait été annoncé la semaine dernière.

Mais elle propose bien ses services aux clients luxembourgeois. Un marché que Saxo Bank qualifie d'intéressant et où la banque bénéfice d’une notoriété particulière car les frères Schleck roulent pour l’équipe Saxo Bank.

La banque danoise est spécialisée dans les opérations de marchés et Christian Blaabjerg, analyste et «Equity Market Strategist» de Saxo Bank, a un avis bien tranché sur la situation économique luxembourgeoise. En termes macroéconomiques, «le Luxembourg n'a pas de réels problèmes. Surtout si on considère sa dette, le sujet épineux du moment.