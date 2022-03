Banque en Russie : Sberbank supprimera 30 000 postes d'ici à 2018

La première banque russe, Sberbank, compte supprimer environ 30 000 emplois dans les cinq ans à venir, soit plus de 10% de ses effectifs dans le monde.

D'ici à 2018, Sberbank compte supprimer environ 30 000 emplois, a indiqué mardi son président. Ce chiffre a été annoncé par Guerman Gref lors d'une conférence de presse consacrée à la stratégie du groupe sur cette période, visant à doubler le bénéfice net (8,8 milliards d'euros en 2012) et les actifs (367 milliards d'euros au 1er octobre) après les avoir presque triplés depuis 2008.

«Nous nous fixons des objectifs très ambitieux», a souligné le patron de la banque publique. La banque compte pour cela s'appuyer notamment sur une réduction des coûts totalisant 100 milliards de roubles (2,3 milliards d'euros). Selon M. Gref, ce programme se traduira par une réduction du nombre d'employés, actuellement autour de 250 000 à environ 220 000. Dans un contexte de croissance économique ralentie en Russie, de concurrence accrue et de renforcement de la régulation, augmenter l'efficacité «est le seul moyen d'assurer la rentabilité que nous promettons à nos actionnaires», a assuré Denis Bougrov, vice-président de la banque.

Véritable mastodonte avec 110 millions de clients, Sberbank, Caisse d'épargne créée il y a 172 ans par un oukase du tsar Nicolas 1er, a entrepris ces dernières années une modernisation importante de son réseau et de son offre numérique, tout en procédant à de grosses acquisitions en Europe centrale et orientale (Volksbank International) et Turquie (Denizbank). Selon M. Gref, la banque ne prévoit pas de nouvelle acquisition dans les années à venir. Il n'a pas précisé comment il envisageait de doubler les actifs du groupe d'ici à 2018.