Qatar 2022 : Scaloni: «Messi? Aucun doute qu’il est le plus grand de l’histoire»

Heureux de la qualification de son équipe mardi en finale du Mondial 2022, le sélectionneur argentin «essaie de rester calme» pour «ce qui vient»: une sixième finale et un possible troisième sacre pour l’Albiceleste.

«Je n’ai jamais choisi un adversaire. On prendra celui qui viendra. Les deux méritent d’être ici. Ce sont deux grandes sélections. (...) Gagner c’est toujours bien et gagner comme ça, avant une finale, c’est le meilleur repos et le meilleur remède. Nous avons pu faire jouer les 23 joueurs de champ. Pour moi, c’est important parce que tout le monde le mérite. Celui qui joue moins est presque plus important que celui qui joue plus. La force du groupe réside en eux, dans ceux qui s’entraînent au lendemain d’un mauvais match.»