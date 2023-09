On lui prête 70 000 euros en billets pour les coller sur une oeuvre, l'artiste part avec

Il devait exposer pour l'équivalent de plus de 70 000 euros de billets de banque collés sur une toile mais avait finalement présenté des cadres vides et gardé la coquette somme: un tribunal a condamné lundi un artiste danoise à rembourser la majorité du montant. «La Cour a décidé que ''B'' (l'artiste) devait payer à ''A'' (le musée) 492 549 couronnes (66 000 euros), la somme due, moins le cachet de l'artiste et l'indemnité liée à l'accrochage», a indiqué dans un communiqué le tribunal de Copenhague.

En 2021, le musée «Kunsten» d'Aalborg, dans l'ouest du Danemark, avait convenu de prêter une importante somme d'argent liquide à Jens Haaning pour qu'il puisse reconstituer une de ses anciennes oeuvres représentant un an de salaire au Danemark et en Autriche, en coupures danoises et en euros. À l'ouverture des caisses, les employés avaient constaté que les cadres étaient vides, les oeuvres étant rebaptisées «Prends l'argent et tire-toi».