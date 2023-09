Les amis d'un ministre ont uriné sur un fourgon de police

«J'étais présent et je n'ai rien vu non plus (de l'incident), mais ce qui est clair c'est que le comportement de certains invités est totalement inacceptable et que des excuses auprès de la police sont absolument nécessaires», a-t-il déclaré. Dès que l'affaire a éclaté, le 23 août, avec les révélations de plusieurs médias flamands ayant vu les images des trois invités en train de se soulager sur le fourgon, Vincent Van Quickenborne a assuré ne pas avoir été présent à ce moment-là et ignorer tout de ces agissements.