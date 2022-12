Mobile: Scanner des objets en 3D via une application

En pratique, une fois l’application lancée elle nécessite un compte Epic Games –, il suffit de prendre au moins 20 photos de l’objet sous tous ses angles, avec un iPhone ou un iPad. Une fois la numérisation de l’objet effectuée, l’app traite et assemble le modèle dans le cloud. Elle est ensuite en mesure d’exporter le modèle en haute résolution vers la plateforme Sketchfab, où il est possible d’héberger, partager et vendre des contenus 3D, VR et AR.