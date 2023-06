La fille de Sylvester Stallone en couple avec un jeune Luxembourgeois

La plus jeune fille de Sylvester Stallone, Scarlet, vient de fêter son 21e anniversaire avec ses sœurs dans un parc de New York… et son petit ami luxembourgeois. Louis Masquelier-Page est un ancien skieur de haut niveau qui a représenté la Belgique aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Lausanne en 2020. Le jeune homme est actuellement en deuxième année à l’université de Miami, la Herbert Business School, où il suit des cours pour être diplômé d'un Bachelor of Business Administration avec une spécialisation en finance.