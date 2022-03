Scarlett, Drew, Jennifer veulent toutes savoir...

... ce que pensent les hommes. Belle brochette de filles pour la première de «He’s Just Not That Into You» lundi soir à Hollywood. Succès garanti pour cette comédie dans la pure tradition américaine.

Scarlett Johansson (qui joue désormais les rouquines), Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly… Que du beau monde sur le tapis rouge lundi dans la capitale US du cinéma. Et du glam’, du glam’ et encore du glam’ pour une comédie sympathique qui devrait attirer filles comme garçons dès le 11 février dans les salles européennes. L’histoire (éternelle) de l’incompréhension entre ces dames et ces messieurs.

Avec quelques conseils à la clé : s'il ne vous appelle pas, s'il ne couche pas avec vous, s'il est marié à quelqu'un d'autre ou s'il couche avec une autre... il y a de grandes chances qu'il ne s'intéresse pas à vous !