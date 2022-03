Scarlett Johansson tout en douceur

L'actrice Scarlett Johansson a prêté sa voix à un album de

reprises sur lequel elle chante des titres de Tom Waits.

Si un musicien décide de produire un album de reprises, doit-il s'approcher au maximum de l'original? Scarlett Johansson et son producteur David Andrew Sitek, membre du groupe indie rock TV on the Radio, ont décidé de créer leur propre univers musical.

Ainsi, l'album de l'actrice hollywoodienne qui y chante dix titres composés par Tom Waits plus un écrit par elle-même et son producteur est loin de ce que fait le bluesman. Même si la voix de Scarlett Johansson semble également sombre, la féminité et la douceur que l'on lui connaît ne manquent pas non plus.