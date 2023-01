États-Unis : Scène de nus: les ex-ados de «Roméo et Juliette» de 1968 portent plainte

Les deux acteurs qui ont joué dans l’adaptation de cette tragédie par Franco Zeffirelli, en 1968, ont porté plainte contre le studio Paramount Pictures pour une scène de nudité non consentie.

Olivia Hussey et Leonard Whiting en 2018.

Olivia Hussey et Leonard Whiting, qui avaient respectivement 15 et 16 ans lors du tournage, avaient chacun été récompensés par un Golden Globe pour leur performance dans ce film. Désormais septuagénaires, les deux acteurs ont déposé plainte, la semaine dernière, à Santa Monica en Californie: ils accusent le studio Paramount, qui a produit le film, de les avoir exploités sexuellement alors qu’ils étaient encore mineurs, en diffusant une scène intime qui dévoile leurs fesses et leurs poitrines nues.