Football: Scènes de chaos en tribunes après AZ Alkmaar – West Ham

«Les supporters se sont assis derrière le but de l'AZ et ont franchi une grille pour accéder à la tribune principale, après quoi ils ont assailli les supporters de West Ham, a déclaré l'ANP. À partir de là, les poings ont volé.»

David Moyes, l'entraîneur de West Ham United, a déclaré après le match que ses joueurs s'étaient impliqués parce qu'ils voulaient protéger leurs amis et leur famille. «Mes parents et mes amis étaient également dans les tribunes. Je n'ai vu que plus tard ce qui s'est passé», a déclaré M. Moyes à l'ANP.

Les incidents liés au football sont de plus en plus violents aux Pays-Bas, ce qui inquiète les autorités et les responsables sportifs du pays. Dimanche, un arbitre a interrompu un match de première division entre le FC Groningen et l'Ajax d'Amsterdam, après qu'un supporter de Groningen s'est précipité sur le terrain avec une banderole et que des bombes fumigènes ont été lancées sur le terrain. Le mois dernier, Davy Klaassen, milieu de terrain de l'Ajax, a été blessé à la tête par un briquet lancé par un supporteur du Feyenoord Rotterdam, depuis les tribunes.