Claude Petit : «Le Schéissendëmpel, le site le plus connu»

LUXEMBOURG – Claude Petit, directeur du Natur & Geopark Mëllerdall, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 26 avril

«C'est très difficile. On peut entrer dans la région de différentes façons. Beaucoup d'endroits me plaisent… », lance-t-il d'abord, avant de finalement trancher. «Je conseillerais de choisir une étape du Mullerthal Trail et de découvrir l'un de nos 22 géosites, qui aident à découvrir l'histoire du territoire, par exemple le Schéissendëmpel, le plus connu» ajoute-t-il.