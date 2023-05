Les collègues de Marlène Schiappa n’en peuvent plus: «C’est un boulet»

Selon son entourage, Marlène Schiappa est victime de la jalousie d’autres membres de la majorité. AFP

Les temps sont durs pour Marlène Schiappa. Sur le plan judiciaire, la secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative a des ennuis. Elle est en effet mise en cause au sujet du Fonds Marianne, qu’elle a créé en 2021 après l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty. Une information judiciaire a été ouverte au début du mois pour détournement de fonds publics, notamment. Sur le plan médiatique, la trentenaire fait régulièrement l’objet de railleries. En mars dernier, son clash avec une réalisatrice sur France 5 avait fait le tour des réseaux sociaux. Et plus récemment, son apparition dans Playboy a fait largement jaser.

Moquée sur les réseaux sociaux, attaquée par l’opposition, lâchée par de nombreux membres de la majorité, Marlène Schiappa a décidé de répliquer dans… le magazine people «Closer». Un choix validé par la Première ministre mais qui, là encore, est loin de faire l’unanimité. «C’est du Marlène tout craché. Comme d’habitude, elle fait les choses à sa manière», se désespère un membre du gouvernement cité par «Le Parisien». Un élu Renaissance y va encore plus fort: «C’est un boulet pour nous. Il faut qu’elle parte au prochain remaniement. Marlène avait une image de ministre populaire. Là, on ne parle plus de ce qu’elle fait, mais d’elle. On n’est pas là pour montrer sa gueule».