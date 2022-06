Près d'Ettelbruck: Série de cambriolage à Schieren: la police lance un appel à témoins

Des tentatives de cambriolages et cambriolages sur huit véhicules ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à Schieren, près d'Ettelbruck. La route de Luxembourg, la rue de l'Abattoir, la rue Verte, «Ennert Den Thermen» et le «Neie Wée» ont été visés. Les voleurs sont partis avec un ordinateur portable, un iPad, une valise, un sac à dos, des lunettes de soleil de marque et de l’argent liquide.